Nočna srhljivka v Ljubljani, v hiši našli mrtvo 46-letnico: to nam je razkrila policija

Ponoči, nekaj pred 1. uro, so bili ljubljanski policisti obveščeni, da je bila na območju Sostrega v Ljubljani v stanovanjski hiši najdena mrtva 46-letna ženska, smrt pa je po prvih podatkih posledica nasilnega dejanja z ostrim predmetom.

»V povezavi s tem je bila odvzeta prostost osumljeni osebi in ji je bilo odrejeno pridržanje. Kriminalisti opravljajo ogled kraja kaznivega dejanja in nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja s poglavja zoper življenje in telo. Ker preiskava še poteka, vam več informacij o tem ne moremo podati,« so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Špela Škoporc s PU Ljubljana nam je zaradi interesa preiskave lahko razkrila le, da so v povezavi s storjenim kaznivim dejanjem prijeli žensko.