Nočna srhljivka v Ljubljani: ste slišali, kaj se je zgodilo?

Danes ponoči so bili policisti obveščeni o kraji vozila, v katerem so bili ključi, na območju centra Ljubljane. Policisti so vozilo izsledili in ga poskušali ustaviti na Tivolski cesti. A voznik njihovih znakov ni upošteval in je nevarno vožnjo, tudi po cesti v nasprotno smer, nadaljeval proti Viču.

»Zaradi preprečitve nevarne vožnje so bila uporabljena sredstva za prisilno ustavljanje vozil, pri čemer je osumljenec trčil v dve parkirani vozili policije in nato v sledenju še v štiri, dokler ni bil ustavljen pri Dolgem mostu. V trčenjih sta bila dva policista lažje poškodovana,« nočno dramo opisujejo v poročilu PU Ljubljana.

39-letnemu osumljencu je bila odvzeta prostost, policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi sumov kaznivega dejanja tatvine vozila, nevarne vožnje in poskusa preprečitve uradnega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še zapisali v poročilu.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.