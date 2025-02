Nočna panika v Postojni, zagorelo v nastanitvenem objektu

V zgodnjih jutranjih urah je v enem od nastanitvenih objektov v Postojni izbruhnil požar, zaradi katerega je bilo evakuiranih 17 oseb. Po prvih informacijah naj bi do požara prišlo zaradi iztekanja vode v elektro omarico, kar je povzročilo močno zadimljenost objekta.

Po podatkih Policijske uprave Koper so bili policisti ob 2.37 obveščeni iz Regijskega centra za obveščanje o gostem dimu v objektu. Na kraju so posredovali gasilci, ki so nemudoma izključili elektriko in pogasili požar. Vsi prebivalci objekta so morali zapustiti prostore, a k sreči po prvih podatkih nihče ni bil poškodovan.

Policisti so opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo z zbiranjem obvestil, saj obstaja sum storitve kaznivega dejanja, za katerega se pregon vodi po uradni dolžnosti.