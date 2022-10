Nočna panika: stanovalci opazili dim, gasilci na varno umaknili eno osebo

V noči na ponedeljek ob 2.55 so v večstanovanjskem objektu na Ljubljanski cesti v Celju stanovalci zaznali vonj po zažganem ter opazili dim, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci GE Celje in PGD Celje - Gaberje, ki so v času posredovanja na varno umaknili eno osebo, odstranili zažgano hrano s štedilnika, prezračili stanovanje in opravili meritve plinov.

Poškodovanih ni bilo.