Nočna iskalna akcija: pogrešanega niso našli

V torek ob 20.52 je na območju Krofičke v občini Solčava potekala iskalna akcija. Iskali so turista, ki je v jutranjih urah peš odšel iz Logarske doline proti Krofički in se do večera ni vrnil. Aktivirani so bili gorski reševalci GRS Celje in policija, ki so pregledali območje, vendar pogrešanega niso našli, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Komentarji: