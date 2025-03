Nočna grozljivka pri Sežani: iz goreče hiše rešili moškega

Ponoči so policisti dobili obvestilo, da gori hiša v vasi Avber. V hiši je živel 83-letni moški, tega so gasilci rešili iz goreče hiše, na kraju dogodka so ga oskrbeli reševalci, poroča koprska policijska uprava.

Opekel se je, ko je plamene pri štedilniku najprej poskušal pogasiti sam. Gasilci so ogenj pogasili, policisti pa danes opravljajo ogled požarišča.

Na Policijski upravi Koper so nam dodatno pojasnili, da je moški utrpel površinske opekline obraza. Policisti so po ogledu kraja dogodka izključili tujo krivdo. Po podatkih policije ni nastala večja premoženjska škoda, saj gre za staro hišo, neprimerno za bivanje, brez strehe, oken, elektrike in vode. O zadevi je bil obveščen tudi center za socialno delo.