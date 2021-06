Grozljivka ob Ljubljanici: naokoli hodil z nožem in grozil

Danes ponoči so bili ljubljanski policisti obveščeni, da je 35-letnik na različnih krajih ob Ljubljanici zagrozil trem moškim. Z nožem v roki je od njih zahteval denar. Dva je tudi udaril in ju lažje poškodoval. Tja je bilo napoteno več patrulj.



Nasilneža so policisti na podlagi opisa prijeli in mu odvzeli prostost. Oškodovancem ni odtujil nobenih predmetov, ob postopku pa je bil pri njem najden in zasežen nož. Zaradi suma poskusa ropov zadevo preiskujejo, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.



35-letnik je bil v preteklosti že obravnavan zaradi kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete in kaznivih dejanj z elementi nasilja.

