Nočna grozljivka na gorenjski avtocesti: moški padel v globino

Ob 2.20 je na gorenjski avtocesti A2 pri Jesenicah nekdo padel v globel za zaščitno ograjo in se poškodoval, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci GARS Jesenice so ga oskrbeli in s tehnično pomočjo potegnili iz globeli ter predali reševalcem NMP Jesenice. Ti so mu nudili pomoč in ga odpeljali na zdravljenje.



O nesreči so bili obveščeni policisti in vzdrževalci Darsa.

