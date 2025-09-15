Nočna groza v Gozdu: 21-letnik huje poškodovan v hudi prometni nesreči

Malo po polnoči v soboto je v Gozdu na regionalni cesti Col–Podkraj odjeknila huda prometna nesreča. Zaradi neprilagojene hitrosti je 23-letni voznik izgubil oblast nad vozilom, ki ga je zaneslo s ceste in je končalo na dvorišču pomožnega objekta, so sporočili s PU Nova Gorica.

Do nesreče je prišlo ob 00.20, ko je voznik peljal iz smeri Cola proti Predmeji. V desnem nepreglednem ovinku ga je hitrost premagala. Kljub zaviranju se vozilo ni ustavilo, prečkalo je nasprotno smerno vozišče in zapeljalo izven ceste. Na srečo so se vsi potniki rešili iz vozila, a tragediji se niso izognili.

21-letni sopotnik huje poškodovan

V avtomobilu so bili še trije sopotniki – dva mlada moška, stara 20 in 21 let, ter 19-letno dekle. Najhuje jo je skupil 21-letni sopotnik, ki je bil huje telesno poškodovan. Po nesreči je sam poiskal pomoč v šempetrski bolnišnici. Voznik in druga dva sopotnika v nesreči niso bili poškodovani, nastala pa je večja materialna škoda na vozilu.

Policija sprožila kazenski pregon

O dogodku sta bili obveščeni preiskovalna sodnica in dežurna tožilka v Novi Gorici. Prometni policisti so ugotovili, da je vzrok nesreče neprilagojena hitrost, zato bodo 23-letnega voznika kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti po 323. členu Kazenskega zakonika (KZ-1).