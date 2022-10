Nočna groza pri Mežici: zagorelo, ena oseba zastrupljena in hospitalizirana

Ob 20.51 je na Poleni v Mežici gorelo v enem od stanovanj večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Mežica in PGD Črna na Koroškem so požar pogasili. V stanovanju so našli osebo, zastrupljeno z ogljikovim monoksidom.

Zaradi zadimljenih prostorov v objektu je štab Civilne zaščite občine Mežica iz dveh stanovanj začasno premestil dve starejši osebi, ena oseba pa je bila z reševalnim vozilom odpeljana v bolnišnico, poroča Uprava za zaščito in reševanje.