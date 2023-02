Nočna drama v stanovanjski hiši, 3 osebe evakuirali

Včeraj ob 22.11 so na Cesti 9.avgusta v Zagorju ob Savi zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Zagorje-mesto so nadzorovali izgorevanje saj, zaradi prisotnosti ogljikovega monoksida iz objekta evakuirali 3 osebe, prezračili in pregledali prostore ter odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarske službe, piše Uprava RS za zaščito in reševanje.