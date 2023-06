Nočna drama v Rimskih Toplicah: v hotelu zatulil alarm, na pomoč gasilci

Danes ob 2.11 se je v naselju Rimske Toplice v občini Laško v turističnem objektu sprožil požarni alarm. Gasilci PGD Laško in Rimske Toplice so zavarovali kraj dogodka in ugotovili, da je napaka na regulatorju ventila talnega konvektorja povzročila pregrevanje in požar.

Požar so pogasili, z nadtlačnim prezračevalnikom prezračili stopnišče ter s termovizijsko kamero pregledali celotno vertikalo konvektorjev, z merilnikom nevarnih plinov pregledali celoten hotel v vseh sedmih etažah. Ker posebnosti ni bilo zaznati, evakuacija gostov ni bila potrebna.

Nadaljnje aktivnosti izvaja vzdrževalna služba hotela, o dogodku pa so bile obveščene pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.