Nočna drama v Mariboru: najprej zabodel človeka, ko je prišla policija, grozil z eksplozijo

V torek ob 22.55 so bili policisti obveščeni, da je na Pobrežju v Mariboru moški zabodel drugega moškega. 40-letnik je bil odpeljan v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je bil lažje telesno poškodovan.

63-letni moški je po dejanju s kraja dogodka pobegnil v svoje stanovanje: »Ob prihodu policistov z njimi ni želel sodelovati, izrekel je več različnih groženj, med drugim tudi z eksplozijo plina, nakar se je predal. V nadaljevanju mu je bila odvzeta prostost.«

O dogodku sta bila obveščena dežurna državna tožilka in dežurni preiskovalni sodnik. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila in nadaljujejo preiskavo okoliščin kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe, so sporočili s PU Maribor.