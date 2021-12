Nočna drama v Ljubljani, poglejte, kaj se je zgodilo

Danes ob 2.29 je na Eipprovi ulici v Ljubljani ob reki Ljubljanici oseba padla z betonske ograje približno tri metre v globino na ravno utrjeno travnato površino. Poškodovano osebo so oskrbeli na kraju, nato pa prepeljana v nadaljnjo oskrbo v UKC Ljubljana. Gasilci GB Ljubljana so reševalcem nudili pomoč pri nameščanju poškodovanca v nosila in pri prenosu po brežini do reševalnega vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje.