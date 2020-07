Nočna drama v Ljubljani: mladino s strehe reševali gasilci in policisti

Okoli enih ponoči so na Podutiški cesti v Ljubljani gasilci GB Ljubljana ob prisotnosti policije s strehe objekta rešili mladoletne osebe, poroča uprava za zaščito in reševanje. Kot so nam pojasnili pri PU Ljubljana, so bili ponoči obveščeni, da so tri osebe splezale na streho ene izmed trgovin na območju Šiške.



Na pozive varnostnika in nato tudi pozive in ukaze policistov mladostniki strehe niso hoteli zapustiti. Zaradi varnosti in zagotovitve javnega reda so jih policisti ob pomoči gasilcev odstranili s strehe.



Policisti so zaradi kršitev javnega reda enemu izdali plačilni nalog, zoper dva pa bo podan obdolžilni predlog na sodišče. V dogodku nobena oseba ni bila poškodovana.