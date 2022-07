Nočna drama v Domžalah: policista preprečila najhujše

Ponoči se je v Domžalah odvijala prava drama. Ob 3.45 je na Ljubljanski cesti v Domžalah na parkirišču že dlje časa gorelo parkirano osebno vozilo. Že pred prihodom gasilcev CZR Domžale na kraj sta požar omejila policista in s tem preprečila širitev požara na sosednji parkirani vozili in na stanovanjski blok. Požar so gasilci dokončno pogasili in ohladili vozilo ter nato s termovizijsko kamero pregledali vozilo in odklopili baterijo