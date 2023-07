Nočna drama na območju Jalovca, pohodnik posredoval le lokacijo

Včeraj ob 23.07 se je na območju gore Jalovec, občina Bovec, pričela iskalna akcija pogrešanega francoskega pohodnika. Edini znani podatek je bila lokacija posredovana prek aplikacije na domačo telefonsko številko v Franciji, ki ga je locirala v območje pod Kotovim Sedlom na višini 1800 metrov.

Po preletu helikopterja LPE je bil lociran na drugi strani gore pod Velikim Ozebnikom nad dolino Tamar. Reševalci postaje GRS Bovec so spremljali in usklajevali potek iskanja pogrešane osebe, reševalno akcijo so nadaljujevali reševalci postaje GRS Rateče.

Ob 7.30 naj bi na območje pod Velikim Ozebnikom poletel helikopter SV in poškodovanega pohodnika prepeljal v dolino, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.