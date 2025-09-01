Nočna drama na Ljubljanici! Policisti iz reke rešili tri osebe ter psa

V nedeljo okoli 23. ure so ljubljanski policisti prejeli obvestilo, da se pri zapornicah na Šuštarjevem nabrežju nad gladino reke Ljubljanice nahaja ženska, ki sama ni mogla iz vode in se je držala za vejevje, da je ni odnesel tok. Na kraj je bilo napotenih več policistov, ki so mlajšo žensko s pomočjo vrvi rešili na kopno.

Vse tri osebe kot tudi pes so bile iz vode rešene nepoškodovane.

Kmalu za tem je bilo ugotovljeno, da se je po Ljubljanici prevažala v gumenjaku skupaj s še dvema mlajšima moškima, na plovilu pa je bil tudi pes. Ker je na čolnu odpovedal motor, je pri zapornicah skočila v reko, ostali dve osebi pa sta ostali na čolnu, ki ga je odnesel močan tok. Pri Zaloški cesti, kjer se je slišal lajež psa, ju je opazil policist, ki je zabredel v vodo in ju s pomočjo vrvi zvlekel na kopno. Vse tri osebe kot tudi pes so bile iz vode rešene nepoškodovane. Njihovo nespametno ravnanje oziroma plovba po Ljubljanici se je tako zaključila brez posledic, ki bi bile lahko brez hitrega posredovanja policistov, tudi veliko hujše.

Čoln upravljal pijan

Policisti so ob tem ugotovili, da je čoln upravljala oseba, ki je bila pod vplivom alkohola in je poleg tega kršila še druge določbe zakona o plovbi v celinskih vodah, saj je čoln upravljala brez izpita in v nasprotju z varnostjo o plovbi. Policisti vodijo postopek o prekršku.