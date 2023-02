Nočna drama na Gorenjskem, po stanovanju se je začel širiti dim

Ob 1.51 se je na Ulici Staneta Žagarja v Radovljici zaradi pregrete peči začel širiti dim po stanovanju, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Begunje na Gorenjskem, Lesce in Radovljica so pogasili požar in oskrbeli osebo, ki se je nadihala dima, pregledali objekt, prezračili prostore, odklopili peč in počakali, da se je ohladila.