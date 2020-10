Ob 3.34 je v naselju Jurna vas, ki se nahaja v občini Novo mesto, zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Gasilci Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto in PGD Podgrad–Mehovo so požar, ki se je iz kuhinje tudi razširil na ostrešje, pogasili, prezračili prostore, opravili pregled s termovizijsko kamero in iznesli ožgane predmete, poroča Uprava za zaščito in reševanje.



Vzrok požara še ni znan.