Nočna akcija gasilcev: objekt v ognju, strah, da bi preskočil še na hišo

Danes ob 1.55 je v naselju Breg, občina Žirovnica, gorela lesena lopa velika okoli 6 krat 3 metre, ki je bila ob stanovanjskem objektu. Gasilci GARS Jesenice, PGD Zabreznica in Smokuč so požar pogasili in ohlajevali sosednji objekt ter opravili pregled s termovizijsko kamero.

Pri gašenju se je poškodoval gasilec, oskrbeli so ga reševalci NMP.

Na požarni straži so ostali gasilci PGD Zabreznica, poroča uprava za zaščito in reševanje.