Nočete biti žrtev vlomilcev? Potem nujno preberite to

S preventivnim ravnanjem in zavarovanjem lastnine lahko že sami precej zmanjšamo priložnosti za izvršitev kaznivih dejanj. Policija zato poziva k samozaščitnemu ravnanju, saj je z nekaterimi enostavnimi ukrepi možno storiti veliko.

Med te ukrepe sodijo:

*poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo vedno doma (naj vam prijatelj ali sosed redno prazni poštni nabiralnik, dviguje rolete; vgradite časovna stikala za samodejno prižiganje luči, odpovejte dostavo časopisov...)

*tudi med krajšo odsotnostjo je zaželena delna osvetlitev prostorov v hišah, morebiti prižgan TV sprejemnik ali radio, da objekt ne daje videza odsotnosti stanovalcev;

*doma parkirana vozila zaklenite ter varno shranite dokumente in ključe,tudi rezervne,

*denarnice in gotovina v kuhinjskih omarah, zlatnina v nočnih omaricah in predalnikih, so najpogostejša in lahka tarča storilcev.

*ne puščajte orodja ali drugih priročnih sredstev v okolici hiše,

*z vidnih mest umaknite vrednejše predmet ..

Kako ravnati, ko se vlom vseeno zgodi?

V primeru vloma je za nadaljnjo uspešno preiskavo in predvsem uspešno najdbo storilčevih sledov v notranjosti vlomljenega objekta zelo pomembno, da oškodovanci notranjosti vlomljenega objekta do prihoda policistov ne spreminjajo in po možnosti v prostore objekta ne vstopajo oz. ničesar ne prijemajo ali premikajo zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja.