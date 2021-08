Noč prinesla tatove, ki pa so jih zaposleni odgnali

V noči na sredo so zaposleni v Pivki prepodili tatove s kombijem, ki so kradli železo. Policisti so jih izsledili pri Rakitniku. Stari so bili 18, 32, 40 in 55 let in vsi z območja Kočevja.



Večji kolut bakrenih kablov so tatovi porivali do ograje, tam so poškodovali vrata in kolut porinili ven. Pri tem so jih presenetili delavci podjetja, zato so zbežali s kombijem. Policisti so jim v postopku zasegli baterijsko žago. Vsi bodo ovadeni zaradi velike tatvine, so sporočili iz PU Koper.

