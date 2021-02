Njena oblačila so našli na bregu Ljubljanice

Ob 9.27 so na Vaški poti v Ljubljani svojci pogrešali starejšo občanko. Njena oblačila so našli na bregu reke Ljubljanice.



Gasilci GB Ljubljana ter PGD Zalog-Spodnji Kašelj, Dolsko in Senožeti so s čolnom, z dronom in peš pregledali strugo ter nabrežji rek Ljubljanice in Save do Jevniškega mosta, vendar pogrešane občanke niso našli.

Kmalu so jo našli

Bolj srečno se je iztekla iskalna akcija, ki je stekla na Rakeku. Malo pred 15. uro je policija zaprosila za pomoč gasilcev pri iskanju pogrešane osebe. Pomoč gasilcev PGD Rakek so kmalu preklicani, saj so osebo našli v bližini. Reševalci nujne medicinske pomoči Cerknica so jo oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana na nadaljnje zdravljenje.

