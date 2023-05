Njegovo srce je za vedno ustavila strašna nesreča

V soboto ob 17.06 je pri naselju Zabrdje, občina Mirna, pri delu v gozdu na občana padlo drevo. Gasilci PGD Mirna in Trebnje so pomagali reševalcem NMP Trebnje pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe ter zavarovali kraj pristanka helikopterja. Aktiviran je bil tudi helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo HNMP na Brniku, vendar njihova pomoč ni bila potrebna, saj je oseba umrla, poroča uprava za zaščito in reševanje.