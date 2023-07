Nizozemski planinec (39) si bo žal zapomnil hojo od Triglavskih jezerih proti Komarči

Gorski policisti so bili včeraj nekaj čez 19. uro obveščeni o poškodbi 39-letnega planinca, državljana Nizozemske, ki si je med hojo od Koče pri Triglavskih jezerih proti Komarči telesno poškodoval.

Kot sporoča PU Kranj mu je pomoč na kraju nudila ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika. S helikopterjem Slovenske policije je bil prepeljan v zdravstveno ustanovo.

Dogajanje v zadnjih 24 urah

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 87 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 46: 10 s področja kriminalitete, od tega eden o poskusu vloma in dva o tatvini; 15 s področja prometne varnosti, od tega trije o prometni nesreči z materialno škodo; pet s področja javnega reda in miru, od tega dva o kršitvi na javnem kraju in dva o kršitvi v zasebnem prostoru; 10 o dogodkih, od tega dva o požaru in o gorski nesreči.