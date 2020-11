Niti korona jih ne strezni

70

let je star Ljubljančan, ki je v Luciji dvakrat napihal.

Policisti so v ponedeljkovih popoldanskih urah v Luciji ustavili 70-letnega voznika osebnega avtomobila s prijavljenim prebivališčem v Ljubljani. Ker mu je alkotest pokazal rezultat kar 0,92 mg/l, so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu odredili pridržanje.A očitno ni zaleglo, saj so priletnega moškega znova ustavili v noči na torek ob 00.16; tokrat je napihal 0,32 mg/l. Ker je vozil kljub odvzetemu vozniškemu dovoljenju, so mu vozilo zasegli. Sledita obdolžilni predlog sodniku za prekrške ter plačilni nalog zaradi kršitve določil zakona o nalezljivih boleznih.V noči na torek so šentjernejski policisti v Starem sejmišču ustavili tudi voznika osebnega avtomobila volkswagen polo in ugotovili, da 28-letnik iz Brežic nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka je imel 0,92 miligrama alkohola, povrhu pa je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Zaradi številnih kršitev, tudi zakona o nalezljivih boleznih, so mu izdali plačilni nalog v višini 1720 evrov in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Avtomobil so mu zasegli. Plačilni nalog so izdali še potnici, ki je prav tako kršila določila zakona o nalezljivih boleznih.Določila tega je kršil tudi 38-letni voznik osebnega avtomobila iz Šentjerneja. Krški policisti so mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili opravljanje preizkusa, a ga je odklonil, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Izdali mu bodo plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.Na mejni prehod Obrežje je v noči na torek na vstop v Slovenijo pripeljal 55-letni voznik osebnega avtomobila z bosanskimi registrskimi oznakami. Tudi njemu so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus in ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka 0,65 mg alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, včeraj pa so ga privedli v postopek pred pristojno sodišče.V torek zvečer pa so policisti v Braniku preizkus alkoholiziranosti odredili 34-letnemu vozniku osebnega avtomobila. Rezultat je pokazal, da je bil pod vplivom alkohola (0,61 mg alkohola v litru izdihanega zraka), zato so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Poslali bodo obdolžilni predlog na okrajno sodišče.V Spodnji Voličini v občini Lenart pa je 60-letnik zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča z osebnim avtomobilom zapeljal v obcestni jarek. Elektronski alkotest je pokazal, da je imel v organizmu 0,76 mg/l (malenkost manj kot 1,70 promila) alkohola.Policisti so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, na pristojno sodišče pa bodo zoper njega podali obdolžilni predlog.Brez vozniškega dovoljenja je začasno ostal 25-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil po lokalni cesti od Vukovskega Dola proti Jakobskemu Dolu v občini Pesnica in zaradi neprilagojene hitrosti v levem preglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom, zaradi česar ga je zaneslo v desno, tam pa je trčil v travnato nabrežino in pristal v jarku. Njegova 19-letna sopotnica se je lažje poškodovala, vozniku pa je alkotest pokazal 0,39 mg/l alkohola v organizmu. Policisti so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu izdali plačilni nalog.