Policistom je na primorski avtocesti pri Logatcu v oči padlo tovorno vozilo s češkimi preizkusnimi tablicami. Peljalo je proti Italiji. Ko so ga ustavljali, se je voznik mercedesa na njihove signale požvižgal, začel nevarno vijugati in celo zadel varnostno ograjo. Ko je mercedes le ustavil, pa so opazili moškega, ki je vozilo zapustil in se podal v beg. Prijeli so ga, to je bil Sirec Ahmad Talal. V zadnjem delu tovornega vozila je bilo 24 migrantov, Sircev in Turkov. Seveda so bili nepripeti, zato bi bila njihova življenja v primeru nesreče ogrožena. Ovadili so ga kot člana mednarodne hudode...