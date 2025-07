Niso mogli vzpostaviti stika z osebo v stanovanju, našli so jo onemoglo

Danes okoli poldneva, ko smo se mnogi državljani odpravljali k družinskemu nedeljskemu kosilu, so gasilci PGD Ljutomer morali posredovati v Ljutomeru, kjer svojci niso mogli vzpostaviti stika z osebo v stanovanju, saj so bila vhodna vrata zaklenjena. »Ob prihodu na kraj smo v stanovanje vstopili skozi balkon in v notranjosti našli onemoglo osebo. Nemudoma smo ji nudili prvo pomoč ter preko Regijskega centra za obveščanje Murska Sobota obvestili Dispečerski center zdravstva Maribor, da na kraj napotijo reševalce,« so sporočili iz PGD Ljutomer

FOTO: PGD Ljutomer

Nato so ljutomerski gasilci reševalcem NMP Ljutomer nudili pomoč pri oskrbi in prenosu osebe do reševalnega vozila. Onemogla oseba je bila prepeljana v Urgentni center Murska Sobota. Na kraju dogodka je bila prisotna tudi policija.

FOTO: PGD Ljutomer