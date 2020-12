Jeseniški policisti so v torek na podlagi prijave obravnavali tri primere parkiranj na prostorih za invalide. Na nobenem ni bilo parkirne karte, ki bi upravičevala to parkiranje, zato so bila izdana obvestila o prekrških, poroča PU Kranj.



Izpostavljajo, da bomo jutri zaznamovali mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami. Policisti bodo zato med rednim delom v tem segmentu pogosteje nadzirali predvsem parkiranje na parkirnih prostorih za invalide.