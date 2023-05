Niso goreli le kresovi: to se je zgodilo na Večni poti v Ljubljani

V nedeljo ob 22.16 so na Večni poti v Ljubljani gorela štiri osebna vozila. Gasilci GB Ljubljana in PGD Šiška so požar pogasili in odklopili akumulatorje. Gasilci PGD Šiška so opravili pregled vozil s termovizijsko kamero, poroča uprava za zaščito in reševanje.