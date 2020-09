Nikoli ne bo izvedel, da je oproščen: njegov pepel so raztrosili na pokopališču

Vedele so, v kaj se spuščajo

Petnajst mesecev je bil v priporu, a izkazalo se je, da je nedolžen. FOTO: Boštjan Fon, Slovenske noviuce

Zaradi posedovanja dveh pušk in nabojev je bil obsojen na dva meseca zapora, v priporu jih je preživel kar 15.

3 mesece se je boril za življenje.

Konec avgusta so na loškem pokopališču raztrosili pepel 63-letnega, ki ne bo nikoli izvedel, da je bil od 6. aprila 2016 do 7. julija 2017 neupravičeno v priporu, saj je pritožbeni senat po 29. junija letos opravljeni seji potrdil oprostilno sodbo zaradi ukvarjanja s prostitucijo. Tedaj je bil namreč že mesec dni v komi; po naših informacijah je 29. maja na tovornjak prislonil lestev, splezal nanjo, z nje nesrečno padel in dobil hude poškodbe možganov.V nedeljo sredi avgusta je umrl v jeseniški bolnišnici. Od dvakratnega kandidata za škofjeloškega župana se je poslovilo veliko ljudi, med njimi precej motoristov, saj je bil tudi sam zaprisežen bajker in svojčas predsednik tamkajšnjega motorističnega kluba MC Freising Riders.Medtem pa so torej z višjega sodišča v Ljubljani sporočili, da so pravnomočno potrdili sodbo okrožne kolegice, ki se ni strinjala z obtožbo specializirane tožilke. Ta je bila prepričana, da so se v Leskovškovih nočnih lokalih Veronika v Dragočajni in Red & Black na Mlaki pri Kranju dogajala kazniva dejanja s področja prostitucije, celo trgovina z ljudmi.Leskovšku in njegovi 40-letni ženije očitala, da sta z lažnivim spletnim oglasom zvabila na desetine mladih vzhodnjakinj. Dekleta naj bi morala od novembra 2013 do aprila 2016 prodajati svoje telo in jima plačevati najemnino za sobe, v katerih so bivale. Stranke so za pijačo in za crkljanje plačevale tja od 120 do 170 evrov, dekleta pa zaradi odtegovanja zaradi raznih kazni na mesec služila le po 350 ali največ 500 evrov. Poleg obeh Leskovškovih so na zatožno klop posadili šein, ki naj bi nadzorovala prostituiranje v Red & Blacku oziroma v Veroniki.Ob koncu procesa se je tožilski predlog za kaznovanje glasil: Drago Leskovšek šest let in dva meseca zapora, Alina Leskovšek tri leta in 10 mesecev zapora, Milan Živič 20 mesecev zapora, Kern pa 18. Toda sodnica Fekonjeva je na sojenju prisluhnila tudi tako imenovanim oškodovankam, ki o dogajanjih v Veroniki in Red & Blacku po večini niso imele slabih besed. Obtožence je zato oprostila z obrazložitvijo, da ni niti najmanjših dokazov o prisiljevanju v prostitucijo ali celo trgovini z ljudmi: vse je potekalo v skladu z zakonodajo, prostovoljna prostitucija je namreč pri nas dovoljena. Dekleta so se za spolne odnose odločila sama, vedela so, v kaj se spuščajo, imele so urejeno delovno dovoljenje in pogodbo o zaposlitvi, plačane prispevke, na bančni račun so redno dobivale plačo tja do dva tisočaka na mesec, potne liste so imele pri sebi, v gibanju niso bile omejene, lahko so odhajale na dopust in jemale bolniško. Vse, kar se je dogajalo v Veroniki in Red & Blacku, je bilo torej popolnoma legalno in zakonito.Leskovškov odvetnikpravi, da bi klient, če bi bil živ, državo verjetno tožil za odškodnino zaradi časa, ki ga je neupravičeno prebil za zapahi. Čeprav je bil na sojenju spoznan za krivega posedovanja dveh pušk in nabojev, za kar je dobil kazen dveh mesecev zapora, je bil namreč kar 15 mesecev v priporu.S pravnomočno oprostilno sodbo pa je zvodenela tudi tožba po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Specializirano tožilstvo jo je proti Dragu in Alini vložilo še v času sojenja zaradi prostitucije in v pravdnem postopku bi morala pojasnjevati izvor svojega imetja. Drago Leskovšek in njegova partnerica naj bi po oceni tožilstva nezakonito zaslužila okoli 300.000 evrov in bi torej terjalo odvzem njunega premoženja do te vrednosti.