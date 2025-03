Niko, ki ima na vesti 30 nasilnih kaznivih dejanj, paznike obmetaval s kosi stekla

Na tukajšnjem sodišču je bil letos že dvakrat razpisan predobravnavni narok za zloglasnega Črnomaljca Nika Stariho, ki ima na vesti okoli 30 nasilnih kaznivih dejanj. A obdolženega, ki ga čaka sojenje zaradi napada na pravosodnega policista v celjskem zaporu, na sodišče ni bilo in narok je bil preklican. Za večino kaznivih dejanj je bil Stariha sicer že obsojen in je zaporno kazen tudi prestal. Za njim so zdaj razpisali mednarodno tiralico. Njegova kartoteka se je začela polniti pred leti, ko je v rodnem Črnomlju vrgel bombo na policijsko postajo, odmeval je tudi incident z lastnikom prijazn...