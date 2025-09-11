Nike (23) še vedno niso našli! Nazadnje so jo videli 4. septembra na območju Ljubljane

Ljubljanski policisti še vedno iščejo pogrešano 23-letno Niko Pušnik Hecl iz Radelj ob Dravi, ki je nazadnje bivala na območju Ljubljane.

Nazadnje so jo videli 4. septembra na območju Ljubljane

Nika je visoka okoli 165 cm, suhe postave, modro zelenih oči, ima dolge rjave lase in nosi korekcijska očala. Nazadnje je bila oblečena v rožnate športne hlače in črno majico s kratkimi rokavi. Nazadnje so jo videli 4. septembra 2025 na območju Ljubljane.

Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Center na (01) 475 60 00, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.