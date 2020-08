Nik in Mia odšla k očetu: Tekle so solze, slišati je bilo hlipanje, nemoč, obup

Nebo v petek ni jokalo. Pa če bi, ne bi bilo nič narobe, spodobilo bi se, da bi ... So pa tekle solze, tiste solze žalosti, slišati je bilo hlipanje, nemoč, obup ... Še posebno v mrliški vežici, od 17. ure pa na pokopališču v Šentvidu pri Stični, kjer so se številni tiho, dostojanstveno in spokojno, prišli so z vseh koncev in krajev, poslovili od dveh sončkov, zdaj že angelčkov, 9-letne Mie in 6-letnega Nika Mikulana. Oba bi morala v teh dneh skleniti razigrane in razposajene počitnice, pripraviti šolsko torbo, poljubiti očeta in mamo in se odpraviti v šolo.Mio, ta večjo, bodo v prihodnjih dneh zaman čakali v 4. ...