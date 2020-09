V petek popoldne so bili policisti napoteni v Piran, kjer je pred restavracijo nekdo kopalki s klopi ukradel torbo, v kateri so bili ključi vozila, gotovina in telefon. Do klopi je prišel 48-letni domačin, izkoristil odsotnost (oškodovanka se je kopala) in ukradel torbo.



Policista sta tatu, že storilca podobnih kaznivih dejanj, kmalu našla v Piranu in mu zasegla vse ukradene predmete, skupaj vredne približno 800 evrov. Predmete so vrnili lastnici, moški pa bo kazensko ovaden, poroča PU Koper.