Ni zvozil ovinka, v nesreči huje poškodovan

V nedeljo ob 20.52 so bili polciisti obveščeni o prometni nesreči III. kategorije blizu naselja Idrsko, na glavni cesti Kamno - Idrsko (občina Kobarid) in v kateri je bil sam udeležen voznik osebnega avtomobila.

»Ugotovljeno je bilo, da je 36-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri naselja Kamno proti naselju Idrsko in zaradi neprilagojene hitrosti z vozilom v blagem desnem ovinku zapeljal desno z vozišča na varovalno ograjo in nato na bližnji travnik. V prometni nesreči je bil voznik huje telesno poškodovan,« opišejo nesrečo v poročilu PU Nova Gorica.

Na kraju so poleg policistov PP Tolmin in PPP Nova Gorica posredovali tudi gasilci PGD Kobarid, ki so poškodovancu nudili prvo pomoč vse do prihoda reševalcev NMP ZD Tolmin na omenjeni kraj. Po nudeni oskrbi na kraju so ga reševalci z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.