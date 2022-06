Ni zlorabila položaja: Ksenja Žnideršič Planinc, Matjaž Albreht in Klemen Hosta oproščeni

Enajst let in pol je minilo od odmevnih hišnih preiskav na sedežu Sklada za financiranje razgradnje NEK v Krškem in tudi domu takratne v. d. direktorice Ksenje Žnideršič Planinc. Preiskavo, šlo je za sum oškodovanja sklada, so kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada opravili v treh zasebnih in devetih poslovnih prostorih.

Nekdanja šefica je morala zaradi takrat ugotovljenih nepravilnosti stopiti pred roko pravice zaradi obtožb o zlorabi položaja in pridobitvi premoženjske koristi, pomoč pri tem pa je tožilstvo očitalo Matjažu Albrehtu, izvršnemu direktorju in članu upravnega odbora Alte investa, in njegovemu svaku Klemnu Hosti, sicer direktorju podjetja Fieldoo.

Pred dnevi so bili na novomeškem sodišču v ponovljenem sojenju pred spremenjenim senatom vsi trije že drugič oproščeni krivde. Senat, ki mu je predsedovala sodnica Romana Rački Strmole, je po tehtnem in obsežnem postopku, ko se mu je uspelo prebiti skozi kupe dokumentacije, vnovič pa so zaslišali tudi več prič in izvedencev, sklenil, da očitki niso dokazani z gotovostjo, ki je potrebna za izrek obsodilne sodbe.

Tožilec Igor Vertuš, ki je za prvoobtoženo predlagal enotno kazen 5 let in 4 mesece zapora, za drugoobtožena pa pogojni kazni, je že napovedal pritožbo, kar pomeni, da bo zadevo vnovič tehtalo višje sodišče.

Pravda je še odprta

Ksenja Žnideršič Planinc je bila v. d. direktorice sklada od 16. septembra 2010 do 15. marca 2011, vsega pol leta, torej, v tem času so se pojavljale določene domnevne nepravilnosti pri poslovanju, ki sta jih odkrila upravni in nadzorni odbor sklada. V tem naj bi po različnih izračunih v. d. direktorice povzročila škodo v razponu od 1,6 do 2,2 milijona evrov, zato ji je obtožba očitala, da je naklepoma in iz malomarnosti huje kršila pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja, saj naj bi posle sklepala mimo navodil iz pisnih sklepov upravnega odbora sklada. Očitki so se nanašali na prodajo in nakupe obveznic.

Preiskave zaradi suma zlorabe položaja, ki so potekale na več naslovih, so bile pred dobrim desetletjem zelo odmevne. FOTOGRAFIJI: Tanja Jakše Gazvoda

Obtožba ji je očitala še eno zlorabo položaja, pri kateri naj bi ji pomagala Albreht in Hosta. Ksenja Žnideršič Planinc naj bi prek borznega posrednika naročila in kupila podrejene dolžniške vrednostne papirje za 7,7 milijona evrov brez soglasja upravnega odbora sklada. Po prepričanju tožilstva naj bi s tem pridobili oziroma si razdelili 191.000 evrov premoženjske koristi.

Ves čas postopka, tako v preiskavi kot na sodišču, so vsi trije očitke zanikali. Sklad je zoper nekdanjo v. d. direktorice vložil premoženjskopravni zahtevek, a je bil pravdni postopek prekinjen do pravnomočne odločitve sodišča v kazenski zadevi.