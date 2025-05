Ni zbil srne, ampak 49-letnega Marjana

Rožle Grintal, ki je 21. oktobra 2022 zvečer do smrti zbil 49-letnega Marjana Bevca, je danes na ljubljanskem višje sodišču prosil, da naj se mu izreče oprostilna sodba. Če pa že mora biti obsojen, pa da naj se mu določi nižja kazen od tiste, ki jo je decembra lani prejel na novomeškem okrožnem sodišču. Po drugi strani pa bi mu tožilstvo izreklo še višjo kazen, saj naj bi prvostopenjsko sodišče premalo upoštevalo oteževalne okoliščine in obtoženčevo ravnanje po nesreči.

3 leta bo oktobra minilo od nesreče

Zaradi povzročitve smrtne prometne nesreče iz malomarnosti, je bil Grintal obsojen na tri leta in dva meseca zapora. To, da je takrat trčil v Bevca, ki je pešačil ob robu ceste Novo mesto–Trebnje nedaleč od priključka za Karteljevo oziroma Kamenje, ni dvoma. Na oškodovancu so bile najdene sledi laka Grintalovega avtomobila, na tem istem vozilu pa so odkrili tudi Bevčeve sledi. Je pa ob vsem tem bolj zapleten odgovor na vprašanje, ali je pri vožnji storil tri cestnoprometne prekrške in posledično iz malomarnosti povzročil smrtno prometno nesrečo.

Odpeljal po trku Nesreča se je zgodila v petek. Grintal je po trku, kot je zatrjeval, mislil, da je povozil srno, zato se je odpeljal naprej proti domu. Ker pa se je za Marjanom izgubila vsa sled, so ga začeli iskati svojci in sosedje. Šele v torek dopoldne so ga našli v grmovju osem metrov pod cesto.

Obramba je prepričana, da ne. Grintalov zagovornik Luka Žiberna je med drugim izpostavil, da oškodovanec za obtoženega takrat ni bil pričakovana ovira: »Gre za bivšo dolenjsko magistralo, kjer je hitrost omejena na 90 kilometrov na uro. Po oceni obrambe in tudi, kar so izpovedale določene priče, je pešci ne uporabljajo, še posebej ne v nočnem času.« Prav tako naj obtoženi ne bi imel objektivne možnosti, da bi preprečil nastanek nesreče.

