Ni za občutljive: Slovenija v šoku, namenoma ga je zbil in objavil celo posnetek (FOTO)

Po spletu kroži pretresljiv video uporabnika instagrama (ime hranimo v uredništvu). Ta je v noči na soboto namenoma trčil v medveda, vse skupaj posnel in se s tem še »pohvalil« na družbenih omrežjih. Nesrečno žival je po trku odbilo stran. Javnost je naravnost zgrožena nad njegovim početjem.

»Kako si lahko tako prizadet, da greš povozit oziroma zbit medveda? Res si frajer. /.../ Sramota, sramota, sramota,« se je glasil zapis nekega uporabnika facebooka, ki je objavil pretresljiv posnetek. Zgroženi so tudi komentatorji, ki menijo, da je takšno ravnanje »bolno«, avtorju pa želijo, da ga doleti, kar zasluži.

Poiskali smo avtorja posnetka in ga vprašali, zakaj je storil to strašno dejanje, a njegovega odgovora še nismo prejeli. Pretresljiv posnetek je nekaj minut pred objavo našega članka sicer odstranil. Zadevo preverjamo tudi pri policiji.

Kazenski zakonik Slovenije opredeljuje mučenje živali kot kaznivo dejanje in določa, da se, kdor surovo ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem povzroča trpljenje, kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev. Kdor s takim dejanjem muči več živali ali mučeno žival trajno hudo pohabi ali na krut način povzroči njen pogin, se kaznuje z zaporom do enega leta.