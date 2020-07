Ni vozila po svoji strani, na pomoč helikopter

Včeraj malo pred 17. uro je na glavni cesti Sevnica–Radeče prišlo do trčenja dveh vozil. Ker je sprva kazalo, da je eden od voznikov huje poškodovan, so ga po oskrbi na kraju nesreče s helikopterjem odpeljali v celjsko bolnišnico. Kasneje se je sicer izkazalo, da je 26-letni voznik poškodovan le lažje.



31-letni povzročiteljici nesreče, ki po prvih ugotovitvah ni vozila po svoji strani voznega pasu, so napisali plačilni nalog.



Alkotest je pri obeh udeležencih pokazal 0,0, so sporočili iz PU Novo mesto.