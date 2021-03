Prehitri smučar podrl osemletnico in jo huje poškodoval

V nedeljo okoli 9.30 je bila na smučišču Pisker pod vodstvom učitelja skupina petih otrok. Učitelj je z enim od njih smučal proti prelomnici, drugi pa so jo že presmučali. V tistem trenutku pa je mimo z veliko hitrostjo prismučal 41-letnik, ki je v levem zavoju presmučal prelomnico, ni pa videl da so pod njo otroci. »Zaradi tega je trčil v osemletno tečajnico, nato pa sta oba padla in drsela še kakšnih 30 metrov. Otrok se je ob tem hudo poškodoval in so ga z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor,« poroča PU Maribor. Tudi smučar se je poškodoval in je zdravniško pomoč iskal sam.



Preiskava nesreče še poteka zaradi utemeljitve suma povzročitve hude telesne poškodbe.

