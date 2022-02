Ni več v smrtni nevarnosti, napadena 36-letnica ostaja na zdravljenju

Na srečo 36-letnica, ki se je je predvčerajšnjim sredi ljubljanskega Polja lotil nekdanji partner, prav tako star 36 let, ni več v smrtni nevarnosti. »Obvestilo o poskusu uboja na območju Most dopolnjujemo z informacijo, da po zdaj znanih podatkih življenje oškodovanke ni več ogroženo, ostaja pa na zdravljenju v UKC Ljubljana,« je namreč včeraj sporočil Tomaž Tomaževic, tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana.

Zgodilo se je na ulici Polje Cesta XVI v Ljubljani. FOTOGRAFIJI: Blaž Samec

Policisti nadaljujejo kriminalistično preiskavo in zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja poskusa uboja, osumljenec pa ostaja v pridržanju. »O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je sklenil Tomaževic.

Zvlekel jo je iz avta

Kot smo poročali včeraj, se je 36-letnica pripeljala na Cesto XVI, očividci, s katerimi smo se pogovarjali, pa so nam povedali, da je moški prišel do avtomobila. Nasilnež naj bi sprva razbil vetrobransko steklo, jo po besedah policistov zvlekel iz avta, nato pa se lotil še nje. Vse to naj bi se dogajalo v navzočnosti tamkajšnjih stanovalcev, naposled pa naj bi ženski le priskočil na pomoč eden od mimoidočih in začel storilca miriti. Kazalo naj bi že, da se je nasilnež pomiril, a še ni bilo konec. Hči žrtve, šlo naj bi za otroka, naj bi namreč vpila, da bo poklicala policijo, moški pa je izvlekel nož in žensko zabodel. Najhujše je očitno preprečil očividec.

Osumljenec je pobegnil, a so ga kmalu prijeli na območju Zaloga.

