Nista upoštevala pravil prednosti: trčila v motorista in kolesarja, z njima je hudo

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 250 klicev, od tega 109 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času so obravnavali tudi 25 prometnih nesreč I. kategorije ter dve prometni nesreči II. kategorije in III. kategorije.

Promet

Včeraj v jutranjih urah se je na območju Limbuša zgodila prometna nesreča s hudo telesno poškodbo voznika motornega kolesa. Voznik osebnega vozila je zaradi neupoštevanja pravil prednosti trčil v voznika motornega kolesa, ki je zaradi trčenja padel po vozišču in pri tem zadobil hudo telesno poškodbo. Zoper voznika osebnega vozila bodo policisti podali kazensko ovadbo pristojnemu sodišču.

V večernih urah včerajšnjega dne je na območju Ptuja voznica osebnega vozila trčila v kolesarja, ki je pripeljal po prednostni cesti. Kolesar je po trčenju padel po vozišču in v nesreči zadobil hude telesne poškodbe. Zoper voznico osebnega vozila bodo policisti podali kazensko ovadbo pristojnemu sodišču.