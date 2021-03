Ni tožilca – ni sojenja Marjanu Mačku

Postopek se ni premaknil niti za ped. FOTO: Tadej Regent

Pred sodnikom okrajnega sodišča v Ljutomerubi se morala začeti glavna obravnava zoper, finančnega direktorja murskosoboške bolnišnice, ki že septembra 2019 na predobravnavnem naroku ni priznal krivde za zlorabo položaja pri obračunavanju bolnišničnih storitev Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). In čeprav gre za zadevo izpred skoraj desetih let, se postopek ni premaknil niti za ped.Običajno zadevo zavlačujejo in prelagajo obtoženi oziroma zagovorniki, tokrat pa je bilo drugače. Na obravnavo obtoženi sicer ni prišel, a bi jo lahko kljub temu opravili, ker je bila navzoča njegova zagovornica odvetnica, ker pa ni bilo tožilca, je zadeva splavala po vodi, kar je zelo razjezilo sodnika Kolmaniča. Dejal je sicer, da so z Okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti pisali, da bi zadevo zaradi pomanjkanja tožilcev preložili, a se s tem ni strinjal, ker je obravnavo razpisal poldrugi mesec prej. »Sodišča ne zanima organizacija tožilstva, mi moramo soditi v razumnem roku. Ob tem se pred obravnavo nimamo kaj pogovarjati s strankami,« je med drugim dejal sodnik, ki želi zadevo čim prej zaključiti, saj, kot je dejal, niti za obtoženega ni enostavno, ko ne ve, kaj se bo zgodilo, zaradi zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic pa mu grozi do osem let zapora.Maček je obtožen zlorabe položaja, češ da konec 2011. in v začetku 2012. ni izpolnil navodil nadzornikov ZZZS, ki so ugotovili nepravilnosti pri obračunavanju bolnišničnih storitev. Za bolnike, ki so jih oskrbeli v ambulanti in poslali domov, so v bolnišnici namreč zavarovalnici zaračunali, kot da so bili hospitalizirani. TožilkaMačku očita, da ni naročil poprave vsehspornih računov; bilo jih je 227, Roganova pa ocenjuje, da je bil ZZZS oškodovan za 327.000 evrov.Obtoženi je vse očitke zavrnil že na predobravnavnem naroku, v nadaljevanju glavne obravnave pa bo poskušal dokazati, da ni bilo tako. Sodišče sicer že ima tudi izvedensko mnenje, ki bo najbrž osrednje vodilo nadaljnjega postopka, seveda pa bo izvedenih še nekaj dokazov, predvsem zaslišanih prič.