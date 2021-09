Ni se vrnil domov: žena ga je šla iskat in našla mrtvega

V ponedeljek zgodaj popoldne je 64-letni moški na območju PP Ormož opravljal gozdarska dela v svojem gozdu. Pri delu je uporabljal kmetijski traktor, ki ga je ustavil na gozdni poti, na hribu navzdol: »Izstopil je iz traktorja, da bi odklopil traktorski priključek in si pripravil orodje. Ker traktorja, ki je bil v teku, ni ustrezno zavaroval oziroma ni potegnil ročne zavore, se je ta začel pomikati po hribu navzdol. Da bi ustavil traktor, je moški poskušal na levi strani traktorja vstopiti v kabino, vendar je med premikanjem traktor z levo stranjo zapeljal tako tesno ob drevo, da ga je stisnilo med vrata in kabino traktorja. Zaradi drugih dreves se je traktor ustavil in obstal v teku, stisnjeni moški pa je v stoječem položaju zaradi zadušitve umrl.«



Pokojnega je, ker se ni pravočasno vrnil iz gozda, šla iskat njegova žena in ga našla mrtvega. Poklicala je pomoč, vendar gasilci in reševalci kljub oživljanju pokojnemu niso mogli več pomagati, so policisti še zapisali v poročilu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: