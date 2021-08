Ni ji bilo več pomoči, iz vode so jo potegnili mrtvo

Danes ob 13.24 so gasilci GB Maribor na jezu Hidroelektrarne Zlatoličje nudili tehnično pomoč. Kot piše uprava za zaščito in reševanje, je bila v vodi najdena utopljena oseba.



Osebo so predali pristojni službi.

