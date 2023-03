Ni imel vozniškega dovoljenja, potem so odkrili še nekaj, zaradi česar je ostal brez prostosti

Policisti Policijske postaje Brežice so v ponedeljek nekaj pred 23. uro na območju Brežic zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Jaguar.

Med postopkom so ugotovili, da gre za 53-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,76 miligramov alkohola.

Prostost so mu odvzeli, ga odpeljali v prostore za pridržanje in mu zasegli avtomobil. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so zapisali v poročilu PU Novo mesto.