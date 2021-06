Ni hotela terapije, nato pograbila nož

Direktor Policijske uprave Maribor bo imenoval komisijo, ki bo ocenila zakonitost in strokovnost uporabe prisilnega sredstva – paralizatorja.

Ptujski policisti so včeraj nekaj po 10. uri pomagali medicinskemu osebju, saj je agresivna ženska zavračala predpisano terapijo, zaradi česar je bilo potrebno posredovanje. Ženska se je zaklenila v svojo sobo in se na pozive ni odzivala.Zaradi tega so gasilci s tehničnim posegom odprli vrata sobe, ženska pa se je takoj zatem zapodila proti njim z večjim nožem v rokah. »Gasilci so se umaknili, nakar se je storilka usmerila neposredno proti policistu in z nožem večkrat zamahnila proti njemu. Policist je moral odskočiti, da je preprečil, da bi ga poškodovala. Zaradi odvrnitve napada nase in na sodelavca je policist uspešno uporabil prisilno sredstvo električni paralizator,« opisuje, predstavnik mariborske policijske uprave za odnose z javnostmi.Nato sta jo policista vklenila, takoj pa jo je pregledal zdravnik in ugotovil, da zaradi uporabe električnega paralizatorja ni dobila nobenih poškodb. Zdravnik je nadaljeval hospitalizacijo v zdravstveno ustanovo, kamor je bila odpeljana z reševalnim vozilom.Kot za tovrstne primere določa zakon o nalogah in pooblastilih policije, bo direktor Policijske uprave Maribor imenoval komisijo, ki bo ocenila zakonitost in strokovnost uporabe prisilnega sredstva, še dodaja Šadl.Zakonska pogoja za uporabo paralizatorja sta sicer dva: kadar policisti ne morejo drugače obvladati aktivnega upiranja ali napada z orožjem ali drugimi nevarnimi predmeti, s katerimi oseba ogroža življenje policista ali koga drugega, ali kadar ne morejo preprečiti samopoškodovanja, če obstaja neposredna nevarnost za nastanek hude telesne poškodbe ali hujše posledice za osebo. Slovenska policija je električne paralizatorje začela uporabljati septembra lani.