Ni ga želela pokazati, sledili so zapleti

Policisti so včeraj obravnavali dva primera prijav zaradi nestrinjanja s PCT-pogoji. V enem primeru se stranka ni želela izkazati s tem pogojem in ni želela zapustiti pošte, v drugem primeru pa stranka pogoja ni želela pokazati pri vstopu v trgovino in je prišlo do prerekanja. Ta pogoj je določen z vladnim odlokom. »Zato občane prosimo, da ga upoštevajo in se ravnajo po navodilih tistih, ki so ga dolžni preverjati. Glede na veliko frekvenco ljudi je takih primerov kompliciranja in zapletov sicer izredno malo,« sporoča PU Kranj.